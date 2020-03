La scénariste, réalisatrice et actrice Phoebe Waller-Bridge aux 26 SAG Awards — Robert Gauthier / LA Times / Polaris / Starface

Alors que la sortie de Mourir Peut Attendre approche à grand pas, Phoebe Waller-Bridge a bien voulu donner quelques détails concernant son implication dans le projet. En effet, la scénariste et actrice, connue pour son travail sur Fleabag et Killing Eve, a été appelée à la rescousse au dernier moment pour retoucher le script du film.

« On m’a demandé d’apporter un petit coup de vernis sur les dialogues et de proposer des choses. Il s’agissait juste d’offrir des alternatives », a-t-elle confié à The Independent.

Des idées pour la fin du film

« Ils m’ont donné quelques scènes et m’ont demandé si je pouvais proposer des alternatives. Ou si j’avais d’autres idées concernant la direction du film à partir du milieu ou sur la façon dont il devrait se finir. Je leur ai juste donné des options et après ils ont pu prendre ce qu’ils voulaient », a continué Phoebe Waller-Bridge.

Il faut dire que beaucoup de personnes ont été impliquées dans l’écriture de la dernière mission de Daniel Craig. Danny Boyle a notamment été remplacé en cours de route par le réalisateur Cary Joji Fukunaga. Mourir Peut Attendre doit sortir dans les salles le 8 avril prochain.