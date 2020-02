POLEMIQUE La star affirme qu’elle juge le réalisateur « sur son talent et non sur sa vie privée ! »

Brigitte Bardot lors d'une conférence de presse à Paris, en 2006. — Remy de la Mauviniere/AP/SIPA

Alors que la 45e cérémonie des César va se tenir ce soir et que le réalisateur de J’accuse, Roman Polanski, a annoncé qu’il ne s’y rendrait pas malgré les 12 nominations pour son film, celui-ci vient de recevoir un soutien particulièrement appuyé. Et ce n’est autre que Brigitte Bardot qui est montée au créneau pour le défendre.

Un rassemblement féministe à 18H00

La star a ainsi publié jeudi sur Twitter une photo d’un message écrit de sa main. Dans celui-ci on peut lire qu’« heureusement que Polanski existe et sauve le cinéma de sa médiocrité ». Distinguant l’artiste de l’homme, elle ajoute qu’elle « le juge sur son talent et non sur sa vie privée ! ». Un de ses regrets et de « n’avoir jamais tourné avec lui »

Même sans la présence de Roman Polanski, la cérémonie des César devrait être mouvementée. La grand-messe annuelle du cinéma français, qui débutera vers 21H00, sera précédée dès 18H00 par un rassemblement à l’appel d’associations féministes, dont #NousToutes et Osez le féminisme, pour protester contre les nombreuses nominations du film « J’accuse ». Les féministes et une partie de l’opinion publique jugent inacceptable la place de choix donnée au réalisateur, alors qu’il est visé depuis novembre par une nouvelle accusation de viol.