VIDEO. Qui est Elisabeth Moss, héroïne de « Invisible Man » ?

STAR La comédienne, découverte dans les séries « Mad Men », « The Handmaid’s Tale » et « Top of the Lake » s’impose au cinéma dans « Invisible Man » en salle ce mercredi

Elisabeth Moss dans «Invisible Man» de Leigh Whannell — Universal France

Dire qu’Elisabeth Moss est une actrice intense est très largement en deçà de la réalité. Cette trentenaire l’a prouvé dans un rôle en mère courage dans la série The Handmaid's Tale qui lui a valu un Emmy Award, puis en victime d’un époux qu’elle ne peut pas voir dans Invisible Man de Leigh Whannell qui sort ce mercredi.

Enquêtrice déterminée dans Top of the Lake, la série de Jane Campion, et secrétaire qui s’émancipe dans la série Mad Men, Elisabeth Moss doit beaucoup au petit écran. Elle est aussi capable de s’imposer sur le grand comme elle le prouve en The Square de Ruben Östlund et Us de Jordan Peel où elle met sa force au service de réalisateurs aux talents singuliers. « Je crois que ma plus grande influence est Bette Davis, » confie-t-elle. Il n’est donc pas étonnant que cette actrice brillante se donne à fond dans des rôles qui lui demandent de se mettre à nu psychologiquement.