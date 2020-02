Palme d'or du Festival de Cannes. (Illustration) — Antonin THUILLIER / AFP

En plus de 70 ans d’existence, le Festival de Cannes a toujours eu une relation compliquée, pour ne pas dire un problème avec les femmes, et plus encore les réalisatrices. Seulement deux femmes ont ainsi présidé le jury du plus célèbre festival de cinéma du monde, et deux réalisatrices décrochées des Palmes, une Palme d’or ex aequo pour Jane Campion et une Palme d’honneur pour Agnès Varda. En 2018, 82 femmes – en écho au nombre de femmes présentées en compétition depuis 1946, contre 1.688 hommes – avaient monté les marches pour réclamer l’égalité salariale dans le cinéma.

Quatre hommes pour cinq femmes

Dans la foulée, le délégué général du festival Thierry Frémaux avait signé la charte 5050x2020 pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma, avec des chiffres encourageants pour 2019, malgré seulement quatre réalisatrices en compétition, contre 21 réalisateurs. Le comité de sélection était, lui, déjà paritaire, et il devient majoritairement féminin. Ses neuf membres comprennent quatre hommes (Lucien Logette, Paul Grandsard, Laurent Jacob, Eric Libiot) et cinq femmes (Virginie Apiou, Johanna Nahon, Guillemette Odicino, Caroline Veunac, Stéphanie Lamome).