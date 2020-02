Omar Sy dans Jurassic World — Universal Pictures

Un peu à la manière de L’Ascension de Skywalker qui mettait fin non seulement à la nouvelle trilogie mais également à 40 ans d’histoires Star Wars, le prochain Jurassic World clôturera les nouveaux films, portés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, et toute la saga Jurassic Park. La preuve, le casting du film original, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill, sera de retour dans ce troisième Jurassic World réalisé par Colin Trevorrow. Mais ce n’est pas tout, Omar Sy sera lui aussi de la partie.

« Des films que je ne peux pas faire en France »

En effet, l’acteur français a confirmé au micro de RTL qu’il reprendra bien le rôle de dresseur de raptors qu’il tenait dans le premier Jurassic World, déjà mis en scène par Colin Trevorrow. « Je suis très content, a-t-il déclaré. Moi j’adore ces films-là parce qu’en fait, c’est les films que j’adore regarder, avec lesquels j’ai grandi. C’est les films que je ne peux pas faire en France. Je suis toujours très heureux de faire ce genre de films et de pouvoir les proposer. Y a une fierté à être dans ce genre. En plus, c’est les films que mes enfants aiment bien, et donc ils sont fiers. »

Acteur (secondaire) du premier Jurassic World comme Omar Sy, Jake Johnson revient aussi, avec un tournage qui doit commencer sous peu, pour une sortie le 9 juin 2021.