La cérémonie des César — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

La cérémonie des César sera bien diffusée sur Canal+ le 28 février, malgré la démission du comité de direction de l’Académie vendredi, a confirmé au Parisien Gérald-Brice Viret, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal.

La cérémonie, diffusée en clair à partir de 21 heures sur la chaîne cryptée, sera présidée par Sandrine Kiberlain et animée par Florence Foresti. « La parole a toujours été libre aux César. Et elle le sera plus particulièrement cette année, on y veillera », a déclaré Gérald-Brice Viret au quotidien. « Nous avons proposé aux signataires de la tribune [qui réclame une réforme de l’Académie] de s’exprimer. Nous avons conçu une cérémonie qui saura refléter la réalité, et être une très belle fête pour rendre hommage au cinéma. »

« Il y a une forte attente cette année »

Le directeur des antennes et des programmes du groupe Canal assure qu’il n’a jamais été envisagé de reporter la cérémonie, malgré les polémiques autour du fonctionnement de l’Académie, du manque de diversité, et des nombreuses nominations pour le film J’accuse de Roman Polanski. « Il y a une forte attente cette année », rappelle le Gérald-Brice Viret, qui estime que Florence Foresti « saura marier tous les ingrédients pour réussir cette soirée. Le lapsus de Florence Foresti sur Roman Polanski le 29 janvier en dévoilant les nominations en dit long sur son état d’esprit à l’égard du réalisateur (…). »

Le Parisien a également interrogé le responsable de Canal sur les manifestations prévues contre Roman Polanski autour de la salle Pleyel, où se dérouleront les 45e César. Gérald-Brice Viret a précisé que la cérémonie serait entourée d'« un dispositif de sécurité conséquent, comme pour toute cérémonie en direct ». Il a toutefois affirmé que « les manifestants auront droit à la parole, en amont ou pendant la cérémonie. »