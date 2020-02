Adam Driver dans Marriage Story de Noah Baumbach — Wilson Webb

Pour la Saint-Valentin ce vendredi 14 février, certains vont aller au restaurant, d’autres vont regarder un film. Et en termes de films romantiques, vous avez l’embarras du choix. 20 Minutes vous propose cinq films où la séparation fait partie de l’histoire.

« Célibataire, mode d’emploi » (2016)

Après avoir largué son petit copain, Alice se retrouve célibataire à New York. C’est dans cette ville qui ne dort jamais qu’elle va apprendre à vivre en tant que célibataire avec l’aide de sa collègue Robin qui aime faire la fête et les coups d’un soir.

À travers six personnages, ce film montre comment vivre le célibat, soit « la meilleure période de votre vie », que vous soyez à la recherche du partenaire idéal ou que vous ne vouliez pas vous engager.

« Quelqu’un de bien » (2019)

Les relations de longue date ne sont pas toujours les plus solides. Ce film l’illustre bien avec Jenny, une journaliste musicale à New York sur le point de déménager à San Francisco après avoir décroché son job de rêve. En couple avec Nate depuis 9 ans, ce dernier préfère rompre avec elle plutôt que de vivre une relation longue distance. En dépression, elle décide de vivre une dernière aventure à New York avec ses deux meilleures amies qui ont elles aussi des soucis de cœur à régler.

Entre amitié féminine, amour et soutien, cette comédie montre qu’il peut être difficile de se remettre d’une rupture, mais aussi comment affronter un nouveau chapitre de sa vie.

« Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn) » (2020)

Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn n’est plus sous sa protection et découvre que plein de gens veulent sa mort, dont Roman Sionis. Se retrouvant mêlée à une histoire de diamant volé, elle croise le chemin de trois femmes et finit par s’allier avec elles pour affronter le même ennemi.

Bien qu’il s’agisse d’un film issu de différents personnages de DC Comics, c’est l’émancipation qui est au cœur du récit, que ce soit en amour, personnel ou professionnel.

« Papa ou Maman » (2015)

Parents de trois enfants, Vincent et Florence Leroy décident de divorcer. Le problème, c’est qu’après avoir chacun obtenu la promotion de leur rêve, aucun ne veut obtenir la garde de leurs enfants. Ils vont alors se faire la guerre.

Une comédie montrant les difficultés entre vie familiale et vie professionnelle lors du divorce, mais avec un angle différent.

« Marriage Story » (2019)

Charlie, metteur en scène de théâtre et sa femme, Nicole, une ancienne actrice de films pour adolescents décident de divorcer étant donné que leur couple va mal. Souhaitant initialement le faire sans l’aide d’avocats pour qu’il soit moins douloureux, cela change lorsque Nicole déménage à Los Angeles avec leur fils pour une nouvelle série et qu’elle engage une avocate qui sera impitoyable.

Ce film relate l’histoire d’un couple qui finit par se déchirer et se disputent la garde de leur fils, avec une femme ayant eu l’impression de vivre uniquement à travers son mari.