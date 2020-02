Natalie Portman ne les oublie pas. Lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice en 2011 pour son rôle dans Black Swan, l’actrice a fait savoir son opinion sur l’absence de réalisatrices féminines de la liste des nominations en arborant une cape Dior noire sur laquelle elle avait fait broder le nom de cinéastes selon elle écartées de façon injuste.

Ces noms incluaient Lorene Scafaria (Queens), Lulu Wang (L’Adieu), Greta Gerwig (Les filles du docteur March) et Marielle Heller (Un ami extraordinaire).

« Je voulais souligner de manière subtile les femmes qui n’ont pas été reconnues pour leur travail incroyable cette année », a justifié Natalie Portman.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf