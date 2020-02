Oscars 2020: La cérémonie à suivre en direct cette nuit à partir de 1h

Parasite peut-il créer la surprise ? Alors que l’Oscar du meilleur film semble promis à 1917, de Sam Mendes, la cote du phénomène sud-coréen monte chez les bookmakers. En cas de victoire, la satire sociale de Bong Joon-ho deviendrait le premier film en langue étrangère à s’imposer dans la cérémonie hollywoodienne.

Chez les acteurs et actrices, les statuettes semblent promises à Joaquin Phoenix (Joker) et Renée Zellweger (Judy), et à Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) et Laura Dern (Marriage Story) pour les seconds rôles.

Côté français, enfin, ça sera dur pour Les Misérables, de Ladj Ly (film étranger) ou J’ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin (animation). Mais Alexandre Desplat (musique originale), Nefta Football Club, d’Yves Piat et Damien Megherbi (court-métrage) et Mémorable de Bruno Collet et Jean-François Le Corre (court-métrage d’animation) pourraient bien se distinguer.