Bruno Collet est en lice pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation avec son film — J. Gicquel / 20 Minutes

Le réalisateur rennais Bruno Collet tentera de décrocher un Oscar dans la nuit de dimanche à lundi.

Son film « Mémorable », produit par Vivement Lundi !, est nommé dans la catégorie meilleur court métrage d’animation.

Le film aborde de manière sensible et émouvante la maladie d’Alzheimer.

Il ne goûte guère aux lumières et aux paillettes qui entourent le monde du cinéma. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a choisi d’être réalisateur afin de « rester dans l’ombre ». De films d’animations en plus. « Je ne suis même pas en contact avec des acteurs, seulement avec des marionnettes », sourit-il. Dimanche soir, Bruno Collet sera pourtant sur le devant de la scène au Dolby Theatre de Los Angeles qui accueillera la 92e cérémonie des Oscars. Son film Mémorable sera en lice pour décrocher la statuette du meilleur court-métrage d’animation.

Une consécration internationale pour le réalisateur rennais qui a déjà un riche palmarès à son actif. « J’ai été très surpris de faire partie des cinq finalistes car on a fait très peu de promotion aux Etats-Unis », assure-t-il, ayant encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. « J’ai un peu l’impression d’être un artisan qui a eu un badge pour Davos ! », se marre le réalisateur.

Avec son producteur historique Jean-François Le Corre, patron de Vivement Lundi !, il s’est donc envolé en début de semaine, direction Hollywood. Avant cela, il avait pris rendez-vous pour la première fois de sa vie chez un tailleur, le smoking étant de rigueur aux Oscars. « On va quand même représenter la France et le chic français aux États-Unis ! », indique-il, l’œil malicieux.

Le grand chelem réalisé au festival d’Annecy

Il défendra aussi un film d’animation poignant, Mémorable, qui aborde de manière sensible et émouvante la maladie d’Alzheimer. Inspiré par l’artiste anglais William Utermohlen qui a continué à se peindre malgré la maladie, Bruno Collet y évoque Alzheimer à travers le regard d’un peintre malade qui voit son univers se déliter autour de lui. Un film sur un sujet délicat qui a conquis le jury et le public du festival international du film d’animation d’Annecy en juin, Mémorable repartant avec le Grand Prix, le prix du public et celui du jury junior.

« Cela prouve que c’est un sujet universel », indique le réalisateur, très ému des réactions que son film suscite dans le public. « Les gens qui sont touchés par la maladie viennent me voir, ils se confient à moi après le film qui sert un peu d’exutoire », raconte Bruno Collet. S’il décroche l’Oscar dimanche soir, nul doute qu’il saura leur rendre un vibrant hommage.