L'actrice Adèle Haenel. — John Rainford/SIPA

Les premiers pas vers un rayonnement international pour Adèle Haenel ? Comme le révèle Deadline, repéré par Le film français, l’actrice aurait signé un contrat avec CAA, l’une des plus grosses agences d’agents aux Etats-Unis. Comme le précise le site américain, l’actrice est désormais représentée des deux côtés de l’Atlantique, par CAA et par Time-Art en France.

Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma dans lequel elle tient l’un des rôles principaux, a rencontré un beau succès à l’étranger et a été nommé aux Golden Globes et aux BAFTA 2020 dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ».

Adèle en Romy

C’est en France qu’Adèle Haenel a une nouvelle fois brillé ce mercredi, en apparaissant dans le clip De mon âme à ton âme, extrait de l’album de Kompromat, un duo formé par Rebeka Warrior et Vitalic. Dans cette vidéo fascinante et hypnotique réalisée par Claire Burger, l’actrice se met dans la peau de Romy Schneider et des nombreuses expériences visuelles menées par Henri-Georges Clouzot pour son film maudit et inachevé, L’Enfer.