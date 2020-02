La série «The Falcon and the Winter Soldier» sur Disney+ racontera l'après «Endgame» et qui reprendra la bouclier de Captain America — Capture écran Disney / Marvel Studios

Le Super Bowl , c’est bien, mais la mi-temps et ses bandes-annonces c’est mieux. Aux côtés des spots TV des blockbusters à venir (Fast 9, James Bond, Top Gun : Maverick…), Disney+ a ainsi dévoilé les premières images de ses futures séries Marvel, dérivées de ses films à succès. Le premier, prévu pour fin 2020, s’intitule The Falcon and the Winter Soldier, et comme son titre l’indique, s’intéressera à la relation entre le Faucon et le Soldat d’Hiver post-Endgame, et surtout à comment le premier deviendra officiellement le nouveau Captain America.

Plus mystérieuse mais aussi plus prometteuse, WandaVision reforme le couple Wanda et Vision, après la mort de ce dernier dans Infinity War, dans ce qui semble être une parodie des sitcoms à travers les âges – regardez-moi ces looks de la Sorcière rouge ! A moins que ce ne soit qu’une « vision » ? Toujours est-il que Disney et Marvel semblent prêt à prendre des risques et à proposer quelque chose d'« autre » avec cette série. Quant à Loki, disponible pas avant 2021, il faudra se contenter d’un plan de Tom Hiddleston qui lâche un « Je vais tout brûler », mais c’est déjà pas mal. Pour rappel, Disney+ sera disponible en France à partir du 24 mars.