Lubna Azabal et Nisrin Erradi dans «Adam» de Maryam Touzani — Ad Vitam

Dans « Adam », une pâtissière marocaine veuve et mère d’une fillette recueille une jeune femme enceinte et non mariée.

Leur amitié se noue en faisant des gâteaux.

La réalisatrice Maryam Touzani signe un film sensuel et gourmand sur fond de solidarité féminine.

C’est en mettant la main à la pâte que deux femmes retrouvent un sens à leurs vies dans Adam de Maryam Touzani, présenté cette année à Cannes dans la section Un certain regard. Une veuve ( Lubna Azabal), maman d’une fillette, recueille une femme enceinte mais non mariée ( Nisrin Erradi). Ces deux femmes mises an ban de la société marocaine vont apprendre à se comprendre en faisant de la pâtisserie. « La nourriture et sa préparation sont une bonne façon de communiquer et de se connaître », explique la réalisatrice Maryam Touzani à 20 Minutes. Les deux héroïnes sont des parias, l’une parce qu’elle refuse de se remarier, l’autre parce qu’elle souhaite faire adopter son bébé à la naissance pour qu’il ne soit pas considéré comme un enfant du péché dans un Maroc où les femmes sont toujours opprimées.

Sensuelle et gourmande

Pour son premier long-métrage en tant que réalisatrice, Maryam Touzani, coscénariste de Razzia (2018) de Nabil Ayouch, a choisi de livrer une histoire librement inspirée de celle une mère célibataire que ses parents ont logée quand elle était enfant. « Cuisiner est l’une des rares choses que contrôlent les femmes marocaines, précise-t-elle. Cela peut leur permettre de se retrouver. » Trois générations – femme mûre, future maman et fillette – pétrissent et façonnent des gâteaux appétissants. « Je voulais que l’approche de la pâtisserie soit sensuelle et gourmande », insiste la cinéaste.

Une affaire de transmission

Ses comédiennes ont pris des cours pour pouvoir reproduire les gestes ancestraux des cuisinières marocaines. « La façon dont elles malaxent la farine, la semoule et l’huile leur permet de retrouver une connexion avec leur corps qui est devenu leur ennemi », explique Maryam Touzani. La veuve inconsolable renaît aux sensations tactiles et la future fille mère retrouve l’espièglerie de sa jeunesse devant les jattes et les fourneaux. « La cuisine est aussi affaire de transmission, dit la réalisatrice. La fillette entre elle aussi dans le processus. J’ai beaucoup pensé à ma mère en réalisant ce film. »

Donner envie de manger

Maryam Touzani veut dénoncer la façon dont les filles-mères sont encore maltraitées au Maroc, allant parfois jusqu’à devoir abandonner leur bébé dans des poubelles. « Je souhaite faire prendre conscience de leurs tourments, bien sûr... mais aussi donner envie de manger avec appétit » confie-t-elle malicieusement. Adam lui fait gagner son pari sur les deux tableaux.