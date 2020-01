Le biopic «Simone, le voyage du siècle»est consacré à Simone Veil, décédée le 13 juillet 2017. — Patrick Gely/SIPA

Un « portrait épique et intime » de la femme d’Etat. Le biopic consacré à Simone Veil sera intitulé Simone, le voyage du siècle. Réalisé par Olivier Dahan, le film « retracera l’ensemble de son exceptionnelle destinée à travers le XXe siècle », et ne se concentrera pas comme le téléfilm La Loi, magistralement porté par Emmanuelle Devos en 2014, sur un épisode en particulier de la vie de la femme d’Etat, décédée en 2017.

Le long-métrage ambitionne de relater « le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies », d’une « d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé́ son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité », indique le synopsis.

Elsa Zylberstein dans le rôle-titre

On le savait déjà, Elsa Zylberstein aura la lourde tâche d’incarner Simone Veil. Au casting, Sylvie Testud, Elodie Bouchez, Rebecca Marder, Olivier Gourmet, Philippe Torreton et Philippe Lellouche rejoignent la tête d’affiche. Le film sera réalisé par Olivier Dahan, à qui on doit l’encensé La Môme en 2007 avec Marion Cotillard dans le rôle d’Edith Piaf, et le conspué Grace de Monaco en 2014, avec Nicole Kidman.

Souhaitons que le film sur l’icône de la lutte pour les droits des femmes qui a permis aux Françaises d’obtenir l’accès à l’IVG en 1975 ait le même succès que La Môme aux Etats-Unis, où lois anti-avortement se multiplient. Simone, le voyage du siècle sortira en salles le 10 mars 2021, deux jours après la journée internationale des droits des femmes.