Le film "Les Tuche". — Franois LEFEBVRE

Jeff Tuche vs Jeff Bezos ! Dans les Tuche 4, Jeff va déclarer la guerre au e-commerce au travers d’une brouille avec son beau-frère, qui travaille chez Magazone, un géant du commerce en ligne américain. « En gros, l’histoire, c’est les Tuche contre la grande distribution et les plateformes, telles Amazon ou d’autres… C’est un peu une guerre entre le Noël traditionnel et les Noëls où on peut commander facilement maintenant sur téléphone. Et Jeff Tuche, on a l’impression qu’il croit encore au père Noël, et il veut que ça continue… », a résumé Olivier Baroux, le réalisateur de la franchise, ce week-end au micro de RTL.

Pour ce nouveau volet, Olivier Baroux fait appel à des petits nouveaux aux côtés du couple star formé par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. François Berléand campera Pierre Noël, un menuisier prêt à aider Jeff dans sa croisade contre Magazone tandis que Michel Blanc, incarnera le « sale con », selon ses propres termes, de beau-frère à la solde du géant d’Internet.

Le tournage du quatrième volet va commencer le 10 février 2020 et durer jusqu’à mi-avril en région parisienne. Cette suite est très attendue par les fans de la saga qui a déjà attiré 1,5 millions de personnes pour Les Tuche en 2011, 4,6 millions en 2016 pour Les Tuche 2 : le rêve américain et 5,6 millions pour Les Tuche 3 : Liberté, Égalité, FraterniTuche… Les Tuches 4, prévu en salle le 9 décembre, juste avant les fêtes de fin d’année, fera-t-il mieux que le précédent opus ?