Après le « Roi Lion », Disney prépare le remake de « Bambi »

Bambi, long-métrage d'animation des studios Disney, est sorti en 1942. — Walt Disney Pictures

« Maman… ? » Ce mot, prononcé par un Bambi à la voix chevrotante, inquiet que sa mère ne le suive plus alors qu’ils cherchaient ensemble de quoi se nourrir au milieu de l’hiver, va.traumatiser une nouvelle génération de spectateurs. A la suite de l ’immense succès du Roi Lion en 2019 (10,02 millions d’entrées en France et un total de 1,66 milliard de dollars de recettes à travers le monde), Disney préparerait un remake en prise de vues réelles du film d’animation Bambi, selon les informations du magazine américain Variety..

L’écriture du remake du cinquième « classique d’animation » des studios Disney, sorti en 1942, a été confiée à Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser). Le film original, 8e plus gros succès de l’animation en France avec 10,68 millions d’entrées lors de sa sortie en 1947 dans l’Hexagone, suivait l’histoire d’un faon qui se lie d’amitié avec un lapin et une moufette avant de faire face à la mort de sa maman, tuée par un chasseur. Un déchirement.