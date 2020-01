Eímear Noone est la première femme à diriger l'orchestre des Oscars. — Maury Phillips / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Une femme va diriger l’orchestre des Oscars pour la première fois. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a annoncé ce jeudi que la compositrice et cheffe d’orchestre Eímear Noone dirigerait cet orchestre lors de la 92e Cérémonie qui se déroulera le 9 février à Los Angeles.

« En plus des performances pour les cinq chansons nommées, il y aura pendant la cérémonie une apparition spéciale de Questlove, et un moment dirigé par une invitée, Eímear Noone. Noone est la première femme à diriger l’orchestre pendant une cérémonie des Oscars », annonce l’Académie dans un communiqué. Eímear Noone ne dirigera donc pas l’orchestre pendant toute la cérémonie, mais celui-ci doit interpréter sous sa direction des extraits des cinq bandes originales de films nommées cette année pour l’Oscar. Rickey Minor, le directeur musical des Oscars, doit diriger l’orchestre pendant le reste de la cérémonie.

« Normaliser quelque chose que je fais tous les jours »

« Les formidables producteurs des Oscars ont décidé qu’ils aimeraient enfin voir une femme sur le podium après toutes ces années », a déclaré Eímear Noone à Variety. « Ces compositeurs sont mes héros et héroïnes, qui seront assis dans le public pendant que j’interpréterai leur musique. » La compositrice a ajouté que « c’est un honneur d’être là-bas, d’aider à normaliser quelque chose que je fais tous les jours. Des petites filles partout vont voir ça et dire "Je crois que je ferai ça plus tard". C’est ce que nous voulons. »

Eímear Noone vit entre Dublin et la Californie, et dirige des orchestres pendant 40 à 50 concerts chaque année, dans le monde entier. Elle a notamment dirigé l’Orchestre de Philadelphie, le Royal Philarmonic de Londres, l’Orchestre symphonique de Bretagne ou encore le Sydney Symphony. Elle est notamment reconnue pour son travail sur les musiques de jeux vidéo. Elle a cofondé à 21 ans le Dublin City Concert Orchestra, pour interpréter des musiques de films, et est le co-créatrice du Festival international de musique de jeux vidéo de Dublin