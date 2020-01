RETOUR Alexandre Astier dévoile un teaser du film « Kaamelott », et annonce une sortie en juillet

Alexandre Astier dans Kaamelott — J.Morell/M6

Plus de dix ans que les nombreux fans de Kaamelott en avaient « gros » ! Alexandre Astier a dévoilé ce mercredi sur Twitter le premier teaser du très attendu filmKaamelott - Premier volet. Il a également annoncé que la sortie du premier volet de la trilogie allait être anticipée de deux mois.

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Dans ce teaser, on aperçoit les Huns, les Semi-Croustillants, plusieurs personnages cultes de la série : Merlin, Séli, Léodagan, Perceval, Karadoc… Mais aussi les guests qui ont fait les belles heures de la série, Dagonet (Antoine De caunes), le Duc d’Aquitaine (Alain Chabat) ou encore le jurisconsulte (Christian Clavier) On remarque aussi de nouveaux venus comme Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac ou, plus surprenant, Sting. Seul le héros, Arthur, campé par Alexandre Astier, n’apparaît pas dans ce montage. Initialement attendu en salles le 14 octobre, le film sortira finalement le 29 juillet.