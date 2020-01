Image tirée de «Qu'a fait Jack» sur Netflix. — NETFLIX

Netflix a diffusé un court-métrage exclusif de David Lynch lundi. Qu'a fait Jack?, d’une durée de 17 minutes, a été écrit, réalisé et interprété par David Lynch. Il a été tourné en 2016 et a été présenté au Festival of Disruption à New York et à la Fondation Cartier à Paris en novembre 2017.

L’intrigue, un peu surréaliste (comme on aime), plonge dans une gare verrouillée où un détective -le cinéaste- interroge un singe soupçonné de meurtre de l’amant de sa bien-aimée, elle-même une poule au cœur brisé. Le film se clôt avec un numéro musical par le singe.

Le célèbre réalisateur de Mulholland Drive a fait parler de lui en 2017 avec le retour de la série culte Twin Peaks, accueillie par une critique dithyrambique. Doit-on s’attendre à un futur partenariat entre la plateforme de streaming et le cinéaste de génie ? Le mystère est entier.