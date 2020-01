« Avengers : Endgame » est le plus gros succès de l'année dans le monde. — Marvel Studios

Le cinéma mondial a généré 42,5 milliards de dollars en 2019, un record historique pour le box-office, selon les données du cabinet spécialisé Comscore, rapportées par Le Figaro. Par ailleurs, c’est la première fois que les ventes de billets à l’international dépassent les 31 milliards de dollars.

« Nous avons observé une croissance dans la grande majorité des principaux territoires internationaux, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l’Allemagne, la Russie, le Mexique, l’Espagne, le Brésil et l’Italie », précise Comscore auprès du quotidien. Ainsi, la France a connu en 2019 le meilleur taux de fréquentation des salles (213,3 millions d’entrées) depuis 1966 (234,2 millions). Avec une progression de 6 % par rapport à l’année 2018.

Progession de 5,4 % en Chine

Le marché chinois a également connu une belle progression, de 5,4 %, qui lui permet d’atteindre les 9,25 milliards de dollars de recette, selon les données des autorités chinoises. Les productions locales y ont dominé le marché, huit des plus gros succès de 2019 étant des films chinois, selon l’agence Maoyan.

L’Amérique du Nord est en baisse de 4 % par rapport à 2018, mais les 11,4 milliards de dollars récoltés constituent tout de même la deuxième meilleure performance de son histoire. Le marché américain est largement dominé par Disney, qui est devenu le premier studio à dépasser les 10 milliards de dollars de recettes sur une année.

Les franchises dominent le marché

Les grosses franchises, et notamment Marvel, ont d’ailleurs tiré le marché mondial – hors de Chine – selon Comcast. Avengers : Endgame a récolté 2,8 milliards de dollars dans le monde, battant le record d’Avatar.

Les dix premières places du classement du box-office mondial 2019 sont d’ailleurs occupés par des franchises, « dérivés » ou « remake », rappelle Le Figaro. Il s’agit de sept productions Disney, ainsi que de Spiderman : Far From Home (Sony), Joker (Warner Bros.) et Fast and Furious : Hobbs & Shaw (NBCUniversal).