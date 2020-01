Joaquin Phoenix dans le rôle-titre du film «Joker» — Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. TM & © DC Comics / Niko Tavernise

Joker (11 nominations), Once Upon a Time… in Hollywood, 1917 et The Irishman (10 chacun) sont en tête des nominations aux Oscars 2020, dévoilées ce lundi à Los Angeles. Les Filles du Dr March, Marriage Story et Jojo Rabbit sont également bien représentés, avec six nominations chacun.

The Irishman, Joker, 1917, Once Upon a Time… in Hollywood, Parasite, Jojo Rabbit, Les Filles du Dr March, Le Mans 66 et Marriage Story concourent pour l’Oscar du meilleur film. Les réalisateurs des cinq premiers, Martin Scorsese, Todd Philipps, Sam Mendes, Quentin Tarantino et Bong Joon-ho, respectivement, sont nommés dans la catégorie Meilleur réalisateur. « Félicitations à ces hommes », a ajouté Issa Rae après avoir annoncé les nommés, faisant allusion à l’absence de femmes dans la liste.

« Les Misérables » nommé comme Meilleur film international

La France sera notamment représentée aux 91e Oscars par Les Misérables, de Ladj Ly, nommé dans la catégorie Meilleur film international et par le compositeur Alexandre Desplat, nommé pour Les Filles du Dr March. Les Français sont aussi présents dans l’animation : J’ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin, est nommé pour le Meilleur film d’animation, et Mémorable de Bruno Collet, est cité dans la catégorie Meilleur court-métrage d’animation. Nefta Football Club, d’Yves Piat, fait partie de la sélection pour le Meilleur court-métrage.

Les Misérables fera face au film polonais La communion, de Jan Komasa, au macédonien Honeyland, de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, à l’espagnol Douleur et Gloire, de Pedro Almodóvar et au coréen Parasite, de Bong Joon-ho. Ce dernier est nommé dans 5 catégorie, dont Meilleur film, Meilleur scénario original et Meilleur montage.

J’ai perdu mon corps sera lui en concurrence avec Dragons 3 : Le monde caché, Klaus, Monsieur Link et Toy Story 4 pour l’Oscars du long-métrage d’animation.

Scarlett Johansson nommée dans deux catégories

Antonio Banderas, Leonardo Di Caprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix et Jonathan Pryce sont nommés dans la catégorie Meilleur acteur. Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron, Renée Zellweger sont en lice pour l’Oscar de la Meilleure actrice.

Du côté des Meilleurs seconds rôles, on retrouve Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci et Brad Pitt pour les acteurs, et Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson de nouveau, Florence Pugh et Margot Robbie pour les actrices.

La liste complète des nommés de l’Académie des arts et des sciences du cinéma a été annoncée par l’acteur et producteur John Cho, et l’actrice, scénariste et productrice Issa Rae. La cérémonie 2020 des Oscars se déroulera le 9 février à Los Angeles, à partir de 20 h, heure locale. Elle sera retransmise en direct sur Canal+ en crypté.