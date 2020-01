Thierry Lhermitte va interpréter l'un des plus célèbres enquêteurs allemands. — ERIC DESSONS/JDD/SIPA

Thierry Lhermitte va adapter une série culte au cinéma. L’acteur a annoncé ce dimanche sur RTL qu’il était en train d’écrire un film adapté d’Inspecteur Derrick, la série policière allemande rediffusée depuis 1986 à la télévision française.

Le co-fondateur du Splendid était l’invité d’On refait la télé, sur RTL. « Vous avez un projet avec Derrick, expliquez-nous ça », lui demande Eric Dussart dans un extrait de l'émission publié sur le site de la radio. « Derrick : Das film, annonce Lhermitte. En 2D, avec lunettes de vue. C’est en projet, c’est en écriture », insiste l’acteur malgré les rires des animateurs.

« Poursuite en péniche »

Thierry Lhermitte fait face à l’incrédulité des animateurs de l’émission, Eric Dussart et Jade. Il insiste, « nous sommes en écriture », mais les autres parties prenantes sont « pour l’instant » secrètes. Notamment le nom de l’acteur envisagé pour le rôle : « c’est en train de se décanter », précise simplement Thierry Lhermitte.

Le comédien explique ensuite que « tout a commencé comme une blague »… A laquelle il a commencé à penser de plus en plus sérieusement. « Je me suis dit : « Putain, mais c’est super marrant, c’est un peu comme inspecteur Clouseau » (…). On aime bien se moquer des Allemands, il faut bien le dire, donc un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler. Donc voilà, c’est parti ! » L’acteur a par ailleurs évoqué « une course-poursuite en péniche ».