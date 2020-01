Les nommés aux BAFTA ont été dévoilés ce mardi à Londres. — Jamie Simonds/BAFTA/REX/SIPA

Joker, The Irishman et Once Upon a Time... in Hollywood dominent les nominations aux BAFTA Awards dévoilées ce mardi matin à Londres.

1917, The Irishman, Joker, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite sont nommés dans les catégories Meilleur film et Meilleur réalisateur ; comme aux Golden Globes, aucune femme n’est nommée dans cette dernière catégorie.

1917, Bait, Pour Sama, Rocketman, Sorry We Missed You et The Two Popes sont nommés pour le BAFTA du Meilleur film britannique. La France est représentée par Portrait de la jeune fille en feu, qui fera face à L’Adieu, Pour Sama, Douleur et Gloire et Parasite dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère.

Margot Robbie nommée pour deux films

Joker, pour lequel Joaquin Phoenix a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique, est nommé dans 11 catégories, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur et les deux prix des Meilleurs seconds rôles. L'actrice Margot Robbie est nommée pour deux films différents par la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, pour Scandale et Once Upon a Time… in Hollywood.

Outre DiCaprio, Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman), Joaquin Phoenix (Joker) et Jonathan Pryce (The Two Popes) sont nommés pour le prix du Meilleur acteur. La Meilleure actrice sera choisie entre Jesse Buckley (Wild Rose), Scarlette Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Les Filles du Dr March), Charlize Theron (Scandales) et Renée Zellweger (Judy).

#EEBAFTAs snubbed Jennifer Lopez, Cynthia Erivo, Awkwafina, Lupita Nyong'o and Antonio Banderas. All 20 of the actors nominated in the lead and supporting categories are white. — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) January 7, 2020

Nouvelle catégorie

Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci et Brad Pitt sont nommés pour le Meilleur acteur dans un second rôle, et Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh et Margot Robbie pour la Meilleure actrice dans un second rôle.

Cette année, l’Académie introduit une nouvelle catégorie, la première depuis 2006, « Best Casting », qui récompense un directeur ou une directrice de casting. Shayna Markowitz pour Joker, Douglas Aibel et Francine Maisler pour Marriage Story, Victoria Thomas pour Once Upon a Time… in Hollywood, Sarah Crowe pour The Personal History of David Copperfiel et Nina Gold pour The Two Popes sont nommés dans cette nouvelle catégorie.

Jeunes talents

La liste des nommés pour la catégorie « Rising Star », créée en 2006, a été dévoilée à Londres ce lundi par Tom Hiddleston. Awkwafina pour The Farewell (rôle pour lequel elle vient d’obtenir un Golden Globes), Kaitlyn Dever pour Booksmart, Kelvin Harrison Jr. pour Waves, Micheal Ward pour Blue Story, et Jack Lowden pour Une famille sur le ring concourent pour ce prix qui récompense les talents émergents.

Le prix « Rising Star » est le seul prix déterminé par les votes du public. James McAvoy a remporté le premier prix en 2006, et il a depuis été suivi par des acteurs et actrices comme Kristen Stewart, Tom Hardy, John Boyega ou Letitia Wright.

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, doit par ailleurs recevoir le BAFTA Fellowship, l’une des récompenses les plus prestigieuses de l’Académie britannique, qui souligne la réussite d’une personnalité dans plusieurs formes du cinéma.

Cérémonie présentée par Graham Norton

La liste complète des nommés est disponible sur le site de l’Académie britannique. Elle a été annoncée ce mardi par Asa Butterfield, l’acteur principal de la série Sex Education et Ella Balinska, vue dans Charlie’s Angels. La 73e cérémonie des BAFTA Awards se déroulera le dimanche 2 février et sera présentée par l’humoriste et animateur Graham Norton, depuis le Royal Albert Hall à Londres.

La saison des cérémonies de remise des prix bat son plein depuis quelques semaines. La cérémonie des Golden Globes 2020, qui lance traditionnellement l’année, s’est tenue ce dimanche à Los Angeles et a été en partie dominée par les Britanniques dans plusieurs catégories. Les votants des Oscars ont jusqu’à ce mardi pour désigner leurs favoris dans les différentes catégories ; la liste des nommés sera dévoilée le 13 janvier à Los Angeles.