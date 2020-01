HUMOUR Chantal Lauby a d’abord été une actrice de comédie avant de démontrer une facette plus dramatique de son talent dans « SOL », au cinéma ce mercredi

Chantal Lauby dans «SOL» de Jérabel Marque — Pascal Chantier - StudioCanal

Chantal Lauby a parcouru un grand chemin depuis qu’on l’a découverte chez « Les Nuls ».

Fondatrice du groupe comique, elle s’est ensuite imposée comme une actrice très populaire.

L’humour et l’émotion régissent sa carrière comme elle le prouve avec « SOL » de Jézabel Marques.

Chantal Lauby émeut dans SOL de Jézabel Marques. Elle y incarne une diva du tango argentin tentant de sympathiser avec sa belle-fille jouée par Camille Chamoux dans l’espoir de connaître son petit-fils de 7 ans qu’elle n’a jamais vu. Quiproquos, éclats de rire et larmichettes sont au rendez-vous quand elle se fait passer pour une femme de ménage pour les approcher.

La comédienne a su brillamment se recycler après l’arrêt des Nuls pour s’imposer comme une actrice aussi drôle que charismatique. Ce nouveau rôle tout en tendresse et en fantaisie permet de découvrir une nouvelle facette de son jeu après la maman coincée des deux Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? et l’attachée de presse ultime de La Cité de la peur. « Je pense que dans l’humour, on peut mettre de l’émotion », affirme Chantal Lauby. Ce précepte semble guider sa carrière dans une bonne direction.