Kelly Marie Tran interprète Rose Tico dans Star Wars 8: Les derniers Jedi — LILO/SIPA

Dire que le dernier épisode Star Wars divise les fans est un euphémisme. Parmi les critiques, beaucoup reprochent au film de J. J. Abrams d’être une réponse au précédent réalisé par Rian Johnson et à ses choix audacieux, et déjà polémiques à l’époque. Les parents de Rey, la mort de Snoke, la Force… C’est comme si J. J. Abrams prenait un malin plaisir à contredire son prédécesseur. Et le sort accordé au personnage de Rose, interprété par Kelly Marie Tran et introduit par Rian Johnson dans Les Derniers Jedi, semble aller dans ce sens. Elle n’a que 76 secondes à l’écran dans L’Ascension de Skywalker, alors que le réalisateur a réussi à placer ses potes Dominic Monaghan et Greg Grunberg.

Rose devait avoir un rôle-clé aux côtés de Leia

Pour certains fans, c’est une évidence, c’est une vengeance, et la pire possible quand on se rappelle que Kelly Marie Tran avait été la cible de harcèlement à la sortie des Derniers Jedi. Mais le coscénariste du film, Chris Terrio, assure qu’il n’en est rien. « Tout d’abord, J.J. et moi adorons Kelly Marie Tran, explique-t-il dans une interview au site américain Awards Daily. La raison pour laquelle Rose a moins de scènes que prévu est liée à la difficulté d’utiliser les images de Carrie Fischer comme nous le voulions. L’idée était que Rose joue un rôle-clé à la base rebelle, avec Leia. Nous ne pouvions laisser Leia à la base sans aucun des personnages que nous adorons, c’est pourquoi Leia et Rose devaient travailler ensemble. »

« Mais au fur et à mesure du processus, plusieurs scènes que nous avions écrites avec Rose et Leia se sont avérées en deçà au standard de photoréalisme que nous espérions, continue le scénariste. Ces scènes ont malheureusement été coupées. Il n’y a donc aucune volonté délibérée d’écarter Rose. Nous adorons le personnage et nous adorons Kelly, à tel point qu’elle était avec notre personnage préféré de toute la galaxie, le Général Leia. »