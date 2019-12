Ryan Reynolds dans le film «Deadpool». — 20TH CENTURY FOX

Avec 1,5 milliard de dollars de recettes pour les deux premiers films, il était quasiment certain que la franchise Deadpool, incarnée par Ryan Reynolds, allait revenir pour un nouvel épisode. Quasiment, parce que Disney a racheté entre-temps le studio 21st Century Fox et qu’il aurait pu préférer des Avengers propres sur soi à un super-héros mal élevé comme Deadpool – et interdit aux moins de 17 ans aux Etats-Unis. Mais Ryan Reynolds a confirmé vendredi dernier qu’un Deadpool 3 était bien en préparation.

« Nous y travaillons en ce moment avec toute l’équipe, a déclaré l’acteur dans le talk-show Live With Kelly and Ryan. Nous sommes chez Marvel maintenant, c’est la première division. C’est un peu fou. » Depuis le succès de Deadpool, Ryan Reynolds est devenu un incontournable des blockbusters, jouant d’ailleurs toujours des variations du même personnage, avec le récent 6 Underground de Michael Bay et bientôt Red Notice, avec Dwyane Johnson et Gal Gadot, tous deux produits pour Netflix.