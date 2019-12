Baby Sonic apparaît dans une bande-annonce japonaise du film. — Paramount Pictures/Capture d'écran

Sonic, le film, l’adaptation au cinéma par Paramount Pictures du hérisson bleu le plus rapide des jeux vidéo, est attendu en 2020. Mais les premières images, puis la bande-annonce diffusée en avril dernier, avaient fait face aux critiques des fans concernant l’apparence de Sonic.

Paramount et Sega ont donc retravaillé le hérisson bleu, et la nouvelle bande-annonce sortie il y a un mois n’a semble-t-il pas subi les mêmes critiques. Mais Sonic, le film fait de nouveau parler de lui sur les réseaux, pour une toute autre raison. Une bande-annonce japonaise pour le long-métrage fait apparaître « Baby Sonic », soit le héros bleu enfant. Il est aussi à l’honneur de l’une des affiches japonaises.

Baby Sonic, Baby Yoda, Baby Groot

Certains internautes et commentateurs dressent déjà le parallèle avec « Baby Yoda », la coqueluche de 2019​, et « Baby Groot », un personnage de l’univers Marvel.

Baby Sonic is the new Baby Yoda https://t.co/6u4WTpJMNS pic.twitter.com/1ZIllIHSjE — Polygon (@Polygon) December 27, 2019

Sonic, le film est une comédie d’aventure adaptée de la franchise de jeux vidéo à succès de la société japonais Sega. Sonic (doublé par Ben Schwartz, et Malik Bentalha en VF) y débarque sur Terre, où l’attendent un certain nombre de mésaventures, un nouveau meilleur ami humain, Tom (James Marsden), et le diabolique Dr Robotnik (Jim Carrey), son ennemi de toujours. Le film de Jeff Fowler sort le 12 février 2020 au cinéma.