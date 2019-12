Illustration d'une salle de cinéma Pathé. ici, place de Clichy, à Paris. — A. Gelebart / SIPA

En attendant le bilan final du box-office 2019, puis les César qui sanctionneront les succès d’estime, PureMédias a fait le « top » des films qui ont fait les plus gros flops. Seuls les films sortis en salle sur au moins 100 copies ont été pris en compte. Il s’agit donc pour eux de véritables ratages. On dit alors pudiquement qu’ils n’ont « pas trouvé leur public ».

Cette année, c’est le film italien The Place de Paolo Genovese, qui arrive « en tête » du classement avec 4.726 entrées pour une diffusion dans 136 salles. A cause des filles de Pascal Thomas arrive second avec le pire score de la carrière du réalisateur. Seules 18.327 personnes se sont déplacées pour aller voir à l’écran José Garcia, Rossy de Palma et François Morel. Forgiven de Roland Joffé finit à la troisième place, avec seulement 23.360 entrées.

Des flops pour les stars aussi

Taquin, PureMédias note que certains films se sont plantés malgré un casting de stars : « Alice Taglioni a ainsi signé le plus gros flop de sa carrière avec Andy, aux côtés de Vincent Elbaz tandis que Marilou Berry a raté son Quand on crie au loup malgré la participation de Gérard Jugnot et Bérengère Krief. » Il y a aussi eu des foirages internationaux, ou du moins des films américains qui se sont plantés en France, comme Teen Spirit avec Elle Fanning et ses 29.293 spectateurs français, ou encore Destroyer avec Nicole Kidman et 32.347 spectateurs.