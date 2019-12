« Star Wars » : Des Lego pour les petits et les grands — 20 Minutes

Une envoyée spatiale. Voilà. Quand on rentre chez Nom d’une bric !, ce magasin du quatorzième arrondissement de Paris, spécialisé dans les jeux de constructions notamment Lego et Playmobil, on a l’impression d’être une envoyée spatiale. En rayons, les boîtes de vaisseaux Star Wars se multiplient, tandis que sur les tables et en vitrine, des vaisseaux déjà construits rivalisent d’ingéniosité. La plupart ont été patiemment construits brique par brique par des enfants à l’occasion de séances d’ateliers organisées dans la boutique, par le responsable et fin connaisseur Jacques Lamballe.

Même si on ne s'intéresse pas à la saga Star Wars, il est difficile d’ignorer qu’un nouvel opus est sorti au cinéma : L'Ascension de Skywalker. Pour l’occasion, de nouvelles boîtes de Lego ont été éditées, avec des vaisseaux modifiés, de nouveaux vaisseaux, de nouveaux véhicules, de nouvelles scènes comme vous pouvez le voir dans notre vidéo.

Les modèles de construction évoluent au gré des événements qui se déroulent dans les films. Si un vaisseau est endommagé lors d’une bataille, sa nouvelle version Lego le sera aussi. Se voulant intergénérationnel, Lego produit aussi bien des modèles pour enfants que des modèles pour adultes passionnés, plus élaborés, plus grands, plus chers aussi, qui confinent au statut de maquettes. On peut jouer avec, à plusieurs ou Han Solo. Bref, si après ça, vous n’avez toujours pas d’idée de cadeau pour Noël…