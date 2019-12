— Keith Mayhew / SOPA Images/Sipa /SIPA

La force est encore avec la saga planétaire «Star Wars» dont le dernier opus, «L'Ascension de Skywalker», a écrasé le box-office nord-américain avec des recettes estimées à 175,5 millions de dollars pour son premier week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le long-métrage de Disney, qui clôt la franchise vieille de 42 ans, a réalisé le troisième meilleur démarrage de l’histoire pour un film sorti en décembre, derrière les deux précédents épisodes de cette ultime trilogie : « Le Réveil de la Force » et « Les Derniers Jedi », selon le magazine Variety.

Jumanji et la Reine des neiges au tapis

Et ce malgré les nombreuses critiques qui ont entouré la sortie du film réalisé par J.J. Abrams, avec dans les rôles principaux Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley et Oscar Isaac.

Il laisse loin derrière les intrépides joueurs de « Jumanji : next level » qui ont amassé 26,1 millions de dollars entre vendredi et dimanche dans les salles des Etats-Unis et du Canada.

La « Reine des Neiges 2 », qui a trôné trois semaines durant au sommet du box-office, complète le podium avec 12,3 millions de dollars (386,5 millions en cinq semaines).