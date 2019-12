Tom Felton, Emma Watson, Evanna Lynch, Bonnie Wright et Matthew Lewis se sont retrouvés pour les fêtes. — Instagram de Tom Felton/Capture d'écran

« Bonnes fêtes de mes camarades d’école. » C’est avec ces mots que Tom Felton, l’interprète de Drago Malfoy dans les films Harry Potter, a posté sur Instagram ce jeudi une photo qui affole ses fans.

A côté de lui, Emma Watson (Hermione Granger), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) et Matthew Lewis (Neville Londubat) prennent la pose. Il ne manque que Daniel Radcliffe, l’interprète d’Harry Potter, et Rupert Grint, celui de Ron Weasley, pour compléter le casting principal de la saga qui s’est terminée en 2011.

Rumeurs autour d’un film

Les cinq acteurs et actrices étaient apparemment à Londres, mais l’histoire ne dit pas à quelle occasion ils et elles se sont retrouvés. Les camarades ont chacunes publié une photo prise au même moment sur leur propre compte. Sur l’une d’entre elle, postée par Matthew Lewis, on peut le voir pris dans ce qui semble être un débat intense avec Tom Felton, tandis que les trois jeunes femmes sourient à la caméra. « Des fleurs entre deux épines », a écrit en légende l’interprète de Neville Londubat. Tom Felton a lui écrit : « Matthew et moi en plein débat Gryffondor vs Serpentard ».

Ces retrouvailles ont été très commentées par les fans des acteurs et actrices, et de la saga. Elles ont également relancé les rumeurs d’une adaptation en film de la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit, dont les héros sont les enfants d’Harry et Drago, notamment. Mais cette information avait été démentie par J.K. Rowling dès 2017, et de nouveau par le compte de « Wizarding World », l’univers d’Harry Potter, en septembre 2019.

