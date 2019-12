Kristen Stewart dans «Charlie's Angels» d'Elizabeth Banks — Sony Pictures France

Les sorties sont nombreuses et variées en ce jour de Noël.

On peut notamment retrouver Kristen Stewart en espionne dans « Charlie’s Angels » d’Elizabeth Bank.

D’autres films appartenant à d’autres genres cinématographiques peuvent aussi tenter les spectateurs.

A peine la dernière bouchée de bûche avalée, il est temps de se remettre de ses émotions et les salles obscures sont propices pour un moment de bonne digestion. On vous recommande particulièrement La Vérité de Hirakozu Kore-eda, Jésus de Hiroshi Okuyama ou Les Incognitos de Troy Quane et Nick Bruno, chroniqués par ailleurs, mais 20 Minutes fait le tour des autres films à découvrir dès ce jour de Noël.

De l’espionnage (et des anges) avec « Charlie’s Angels »

Charlie a renouvelé ses effectifs pour Charlie's Angels d’Elizabeth Banks. Kristen Stewart mène la danse de ses espionnes de charme et d’action campées par Naomi Scott et Ella Balinska. Les femmes sont à l’honneur dans cette suite de scène musclées au fort message féministe dont les actrices constituent l’atout majeur. Le Girl power bat son plein mais on déconseille d’essayer de reproduire les cascades dans son salon.

Du polar (et des oiseaux) avec « Le Lac aux oies sauvages »

Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan a fait sensation au dernier Festival de Cannes. Le réalisateur de Black Coal persiste et signe dans le domaine de la violence stylisée avec cette histoire d’un gangster et d’une prostituée en cavale. Ce thriller en forme de plongée dans les bas-fonds chinois surprend par sa violence et son esthétique. Elle ravira les amoureux de cinéma d’auteur stylisé mais ceux qui cherchent un « feel good movie » devront choisir un autre film.

De la comédie musicale (et des chats) avec « Cats »

Les matous chantent et dansent dans Cats de Tom Hooper. Le « musical » mythique signé par Andrew Lloyd Webber fait évoluer une galerie de stars (Taylor Swift, Idris Elba, Jennifer Hudson, Rebel Wilson) qui ronronnent en musique dans des costumes de félins qu’ils assument à 300 %. Pour les fans de Broadway ou de boules de poils, c’est le bonheur assuré et des chansons inoubliables à fredonner en chœur à la sortie du cinéma.

Des rires et des monstres avec « Jabberwocky »

Cette reprise fait du bien aux zygomatiques. Jabberwocky, premier film réalisé par Terry Gilliam , contient déjà les ingrédients qui ont fait le charme de l’œuvre de l’ex Monty Python. L’humour est loufoque, le système D omniprésent et les péripéties délirantes. Les tribulations truculentes d’un aventurier campé par Michael Palin ont toujours autant de charme. C’est un vrai bonheur de les revoir (ou de les découvrir sur grand écran).