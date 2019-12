«Star Wars - L'Ascension de Skywalker» de J.J. Abrams — Disney/LucasFilm

Les Rumeurs de la Cantina : Des trilogies ? Pas de trilogies ?

Ce dimanche, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, annonçait que les suites de Star Wars s’éloigneraient des structures en trois films. Mais Bob Iger, le PDG de Disney, a affirmé ce lundi que ce ne serait pas forcément le cas… Le patron de la maison de Mickey était interrogé par Variety sur la suite de la saga lors de la première de Star Wars : L’Ascension de Skywalker à Los Angeles. « (Kathleen Kennedy) et moi-même avons dit “Bon, peut-être que les trilogies c’est trop difficile, donc peut-être que l’on fera un film, puis une suite” mais nous n’en savons rien », a-t-il affirmé.

Le PDG de Disney a également affirmé que l’entreprise ne prend pas les critiques et les trolls trop au sérieux : « Nous ne surréagissons pas, nous respectons les fans de Star Wars, c’est très important pour nous, pour Lucasfilm, pour la franchise. Mais nous faisons le meilleur travail possible, (…) pour satisfaire les fans traditionnels et aborder les thèmes et les personnages avec lesquels ils sont familiers, mais en introduisant de nouveaux endroits, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages. Et je pense qu’avec les trois que nous avons produits (…) nous avons bien réussi à trouver cet équilibre. Nous savons que nous ne ferons jamais plaisir à tout le monde tout le temps, et on le voit avec les films Disney et Marvel. »

Combien de futurs projets Star Wars sont en cours ? « Probablement moins que vous ne pensez, parce que nous en choisissons un petit nombre et nous regardons leur genèse. (…) Nous allons être prudents, le prochain est important. » Bob Iger n’a pas répondu aux questions sur une future participation ou non de Kevin Feige, le président de Marvel Studios, à l’univers Star Wars, mais a félicité J.J. Abrams pour sa conclusion à la trilogie. « La conclusion est importante, et je pense que J.J. Abrams a fait un film qui apporte une conclusion, qui est très satisfaisant. Emotionnel aussi, mais plutôt satisfaisant. Et (…) sous de nombreux aspects, c’est le début de nouvelles histoires liées à Star Wars. »

Les Archives du Temple Jedi : Qu’avait prévu George Lucas pour la troisième trilogie ?

Il l’a longtemps nié, mais George Lucas avait réfléchi à une saga en neuf épisodes (et même douze à un moment !) dès la conception de Star Wars. Il travaillait d’ailleurs sur le scénario d’un épisode VII lorsqu’il a revendu sa compagnie à Disney, en 2012. Avant de leur passer le flambeau, George Lucas avait fait promettre de reprendre certaines de ses idées. Et de fait, on retrouve plusieurs éléments : des nouveaux héros, une jeune padawan, Luke en vieil ermite…

Pourtant, George Lucas a affirmé que Disney n’a rien gardé de ses idées. Pourquoi ? Parce que lui comptait développer son concept controversé de midi-chloriens, introduit dans La Menace fantôme, et « explorer le monde microbiotique » lié à la Force… Pour parler d’écologie. Vincent Julé, journaliste au service Culture de 20 Minutes, vous raconte tout cela ici.

L’article du jour : Retour sur le travail de John Williams sur « Star Wars »

Il n’y a que deux personnes qui ont travaillé sur les neuf films Star Wars principaux : Anthony Daniels, l'interprète de C3PO… Et John Williams, le compositeur de ces thèmes passés dans la culture populaire. La partition qu’il a composée pour l’épisode IX ferait plus de deux heures, mêlant les mélodies classiques de la saga à des œuvres plus récentes.

France info a interviewé Thierry Jousse, critique de cinéma, réalisateur et producteur de l’émission Ciné Tempo sur France Musique, pour parler de la genèse de la partition de Star Wars, et des spécificités du travail de John Williams. Avec Star Wars, celui-ci a redonné sa place à la musique de film orchestrale, tombée en désuétude avec l’arrivée du jazz. Et de nombreux compositeurs actuels se réclament encore de l’œuvre de Williams.