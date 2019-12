Tom Cruise a présenté le film en juillet au Comic-Con de San Diego. — Chelsea Lauren/Variety/REX/SIPA

Il s’envole à nouveau. Tom Cruise revient dans le rôle de Pete «Maverick» Mitchell, le héros de Top Gun, le film qui a fait de lui une star. Trente-quatre ans après Top Gun, Maverick est toujours instructeur à la « Top Gun », l’United States Navy Fighter Weapons School.

Pilotes vs drones

Drones is the new jet fighter ? La bande-annonce ne révèle pas grand-chose de plus de l’intrigue de cette suite du film culte, si ce n’est que Maverick semble être mis à mal par des drones. La première bande-annonce diffusée lors du Comic-Con de San Diego en juillet dernier nous apprenait toutefois que le pilote n’a jamais été promu dans toute sa carrière… On y retrouvera sinon des cascades aériennes, des images d’hommes et de femmes musclées et de Tom Cruise sur fond de coucher de soleil, et le thème musical d’Harold Faltermeyer.

Le compositeur du premier film a composé la bande-originale de ce deuxième opus, mais c’est le réalisateur Joseph Kosinski qui est aux commandes, à la place de Tony Scott. Val Kimer reprend son rôle du lieutenant Tom Kazansky, alias « Iceman », aux côtés de Tom Cruise. Le film sortira le 15 juillet 2020 en France.