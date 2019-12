« Rogue One » aurait pu avoir une fin très différente. — Disney/Lucasfilm/Jonathan Olley

16 décembre 2019 (J -2)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le fil de Star Wars.

Les Archives du Temple Jedi : « Rogue One » aurait pu se terminer par un mariage

Il n’y a pas de doute quant au fait que Rogue One, sorti en 2016, est une tragédie. Si vous ne savez pas pourquoi, passez immédiatement au point suivant, puis dépêchez-vous de voir le film avant de vous faire divulgâcher.

Une tragédie donc, qui décrit les événements se déroulant peu avant l’épisode IV, et qui raconte comment la Rébellion s’est procuré les plans de l’Etoile noire. Toutefois, selon le scénariste Chris Weitz, il n’en a pas toujours été ainsi.

Dans une interview à CultPopture, supprimée depuis mais relayée par plusieurs médias dont Mashable, Chris Weitz déclare : « Dans la version précédente [avant qu’il ne rejoigne le projet], tout le monde ne mourait pas. En fait, cela se terminait avec un mariage. Je crois que c’est parce qu’ils pensaient que Disney ne permettrait pas que les personnages meurent librement. »

Une fin heureuse difficile à imaginer après avoir vu le film. Avant aussi, apparemment : lorsque Weitz a repris le scénario, il a essayé d’écrire une fin plus logique pour les personnages principaux. « J’ai senti que c’était nécessaire parce que personne ne les mentionne ou ne les voit plus jamais après. Mais aussi parce qu’il y a tout ce thème autour du sacrifice, qui rendait la mort de tous nos personnages principaux appropriée. »

Les Rumeurs de la Cantina : Retour sur les meilleures théories du complot de « Star Wars »

20 Minutes continue sa couverture de la sortie du dernier Star Wars, qui arrivera dans nos salles ce mercredi. En attendant de découvrir la conclusion de la saga des Skywalker, Alexis Orsini, journaliste du « Fake Off », notre rubrique de lutte contre les rumeurs et fausses informations, décrypte trois théories du complot de la galaxie très lointaine, imaginées par les fans.

Jar Jar Binks est-il un Sith qui tire les ficelles depuis le début ? R2-D2 et Chewbacca sont-ils des espions de la Rébellion ? Rey et Schmi, la mère d’Anakin, ne sont-elles qu’une seule et même personne ? Les explications et le potentiel de crédibilité de ces théories de fans sont à lire ici.

Les fans ont du talent : « L’Apprenti de Skywalker », un fan-film « Star Wars »

Internet regorge de productions de fans autour de Star Wars, et YouTube n’y fait pas exception. De nombreux fans publient des vidéos autour de leur univers préféré, du montage de quelques minutes au court-métrage élaboré. C’est l’un de ces « fan-films » que nous vous présentons aujourd’hui.

L’Apprenti de Skywalker (Skywalker’s Apprentice) se déroule juste après Les Derniers Jedi. Un jeune chevalier Jedi ayant survécu à l’assassinat des élèves de Luke Skywalker y rassemble de jeunes Padawans pour leur enseigner l’utilisation de la Force. Mais un Chevalier de Ren rôde dans les parages, à la recherche de son mythique maître Jedi…

Ce court-métrage de 17 minutes est une belle production, avec des effets spéciaux réussis et une histoire simple, mais qui reprend avec efficacité les éléments classiques de Star Wars. Il a par ailleurs le mérite de mettre en scène de très jeunes Jedi, et des personnages originaux.