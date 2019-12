George Lucas à l'avant-première de «Star Wars : La Revanche des Sith» à San Francisco en 2005 — NOAH BERGER/AP/SIPA

La saga des Skywalker touche à sa fin avec la sortie de l’épisode IX de Star Wars, L’Ascension de Skywalker, le mercredi 18 décembre.

20 Minutes accompagne cet événement en revenant sur l’impact immense que la saga a eu sur la culture mondiale.

George Lucas avait-il réfléchi à l'après-Episode VI, et si oui, quelle direction allait prendre la saga, la même que celle choisit par Disney et J.J. Abrams ?

Dès 1976, sur le tournage de La Guerre des Etoiles, George Lucas évoque non pas une suite, ni une trilogie, mais 12 films ! « Nous étions dans le désert tunisien, avec beaucoup de temps libre, et George me parlait de son big plan, confiait Mark Hamill lors de la sortie d'un coffret DVD de la saga en 2004. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il commençait par les épisodes IV, V et VI, il m’a répondu que c’était la partie la plus commerciale. Que la première trilogie serait plus sérieuse, plus sombre. » Le cinéaste lui propose aussi déjà d’être dans l'Episode IX, qu’il compte réaliser en 2011, dans 35 ans : « C’est pour un caméo, tu serais comme Obi-Wan, passant le sabre laser au prochain « nouvel espoir ». »

Douze, neuf, six… euh non trois films, c’est déjà bien

A la sortie de L’Empire contre-attaque, George Lucas ne parle plus que de neuf films, divisés en trois trilogies, sur une période de 50-60 ans, avec un début, un milieu et une fin. Les titres et traitements de tous les épisodes sont déjà écrits, et le biographe Dale Pollock révèle lors d'une interview en 2012, qu’il a pu les lire, contre un accord de confidentialité, et que les épisodes VII, VIII et IX sont les plus excitants.

Mais alors qu’il travaille sur Le Retour du Jedi, George décide que ce sera son dernier film. Il sortira de cette première trilogie exténué, et divorcé. De fait, plusieurs idées prévues pour la suite sont incorporées, parfois au forceps, dans le film, comme le confirme le producteur Gary Kurtz : l’Episode VII devait raconter la vie de Luke en tant que Chevalier Jedi, sa soeur n’était pas Leia mais un nouveau personnage introduit dans l’Episode VIII, et l’Empereur n’apparaissait que dans l’Episode IX. Pendant les années 1980, George Lucas ne veut plus vraiment entendre parler de Star Wars, mais lâche quelques confidences sur ce qu’aurait pu être la suite : un bond dans le temps de 20-40 ans, le retour de Luke, Han et Leia, les inoxydables R2-D2 et C-3PO, le thème de la famille… Des éléments présents dans la trilogie made in Disney.

« Star Wars raconte la tragédie de Darth Vader »

Une fois la prélogie lancée, son créateur fait comme s’il n’avait jamais promis de troisième trilogie. « Je n’ai jamais eu l’histoire pour les suites, assure-t-il au magazine Vanity Fair en 1999. Et je serai à un point de mon âge où faire une autre trilogie prendrait 10 ans. » Star Wars est une saga en six films, une histoire en 12 heures, et raconte la tragédie de Darth Vader. « J’ai laissé des instructions très claires, confie George Lucas au magazine Total Film en 2008. Il n’y aura certainement pas d’épisodes VII-VIII-IX. Parce qu’il n’y a pas d’histoires. Je n’y ai jamais pensé. Alors, oui, il y a eu des romans sur les événements après l’Episode VI, mais ce n’est pas du tout ce que j’aurais fait. »

Retourner sa veste ou passer le flambeau ?

Le papa de Star Wars aura donc changé de versions, pour ne pas dire retourner sa veste, plusieurs fois quant au futur de la saga. Au début des années 2010, il est approché par Disney, et réfléchit à vendre sa compagnie Lucasfilm, à prendre sa retraite. Mais avant, il veut passer officiellement le flambeau et réaliser l’Episode VII, premier film d’une nouvelle trilogie. Il s’entoure des scénaristes Michael Arndt (Toy Story 3) et Lawrence Kasdan (L’Empire contre-attaque) pour lancer les grandes lignes : la fin de la saga Skywalker, une nouvelle génération de héros, une jeune padawan nommée Kira, un Luke dépeint en vieil ermite, un méchant au doux nom de Skylar et sous l’influence d’un certain Talon… Remplacez les noms par Rey, Kylo et Snoke, et vous avez peu ou prou les personnages du Réveil de la Force et ses suites.

Explorer le monde microbiotique et les midi-chloriens

Une fois le rachat de Lucasfilm acté fin 2012, George Lucas prend ses distances, mais fait promettre à Disney qu’ils utiliseront ses idées. Selon lui, comme il l’explique dans une interview à CBS en 2015, ils ne le feront pas, préférant « faire quelque chose pour les fans ». Pourtant, on y retrouve plusieurs éléments, plusieurs personnages. De quoi parle-t-il alors ? En fait, George Lucas comptait sur la postlogie pour approfondir le concept, controversé, des midi-chloriens, évoqué dans La Menace fantôme.

As far as I've seen, these are the first specifics George Lucas has shared about what his vision of Episodes 7-9 would have been. This comes from @insighteditions awesome companion book to "James Cameron's Story of Science Fiction series" on AMC: pic.twitter.com/Wtlw8zlrqv — Livio Ramondelli (@LivioRamondelli) June 12, 2018

« Les nouveaux films allaient explorer le monde microbiotique, détaille George Lucas dans une interview donnée en 2018 au réalisateur d’Avatar dans le livre James Cameron : Histoire de la science-fiction. Il y a ce monde de créatures qui fonctionnent différemment du nôtre. Je les appelle les Whills. Et les Whills contrôlent l’univers. Ils se nourrissent de la Force. [les Whills apparaissaient dans la première version du scénario d’Un Nouvel Espoir]. À l’époque, j’aimais dire que cela signifiait que nous ne sommes que des voitures, des véhicules qu’utilisent les Whills. Nous sommes des vaisseaux pour eux. Et le conduit est les midi-chloriens. Les midi-chloriens communiquent avec les Whills. Les Whills, dans un sens, sont la Force. Mais il s’agit de relations symbiotiques. Je pense que l’une des valeurs fondamentales que nous devrions avoir dans le monde, et que les enfants devraient apprendre, est l’écologie, pour comprendre que nous sommes tous connectés. »

Le cinéaste ne s’y trompe pas non plus : « Beaucoup de fans auraient détesté, tout comme ils ont détesté La Menace Fantôme et le reste, mais au moins, l’histoire complète aurait été racontée du début à la fin ».