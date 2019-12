Mark Hamill s'amuse beaucoup sur les réseaux sociaux. — DISNEY/LUCASFILM

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le fil de Star Wars.

La vidéo du jour : Disney réunit ses stars pour la promo de « L’Ascension de Skywalker »

Les promotions de blockbusters se suivent et se ressemblent souvent… Et puis, parfois, il y a des surprises sympathiques, qui nous font plaisir malgré leur visée marketing. La dernière vidéo promotionnelle de Disney pour L’Ascension de Skywalker​ est de celles-là. Elle commence avec Daisy Ridley, l’interprète de Rey, qui entame un message promotionnel classique pour encourager les spectateurs à aller voir l’épisode IX… Avant d’être interrompue par l’acteur Josh Gad, qui joue notamment LeFou dans l’adaptation live de La Belle et la Bête. Celui-ci a une question : « Qui sont les parents de Rey ? » Daisy Ridley tente de se débarrasser de son collègue…

Mais celui-ci n’est pas venu seul : c’est d’abord Anna Kendrick (Pitch Perfect) qui tente de savoir si « Skywalker est pluriel ou singulier ? » – le titre en VO, The Rise of Skywalker, ne fait pas la différence – puis Awkwafina (« Est-ce que Rey passe du côté obscur ? »), Sterling K. Brown (« C’est quoi le truc avec Palpatine ? »), et ainsi de suite. Au total, 23 personnalités se succèdent dans cette vidéo de 2 minutes 46, pour tenter de soutirer des informations à Daisy Ridley – ou pour encourager l’actrice, dans le cas de J.J. Abrams.

Une vidéo « méta », dans laquelle Disney s’amuse avec une situation récurrente : l’envie pressante des fans d’en savoir plus sur des films dont les détails sont gardés très secrets par l’entreprise. L’intervention de Tom Holland – interprète de Spider-Man, et connu pour spoiler sans le vouloir – et de John Boyega – qui avait égaré son script de l’épisode IX – est clairement un clin d’œil appuyé à ces acteurs et actrices Disney, qui promeuvent des films sans rien pouvoir en dire. Car les acteurs et actrices qui harcèlent Daisy Ridley ont un point commun : toutes et tous travaillent ou ont travaillé sur des productions Disney ou Disney +, des films Marvel au Mandalorian en passant par les dessins animés à venir.

L’image du jour : On aime les blagues de Mark Hamill

A six jours de la sortie de l’épisode IX, alors que les interviews de l’équipe du film ne nous apprennent plus grand-chose, mieux vaut se tourner vers le grand absent de cette tournée promotionnelle : Mark Hamill. L’acteur, dont le personnage est mort à la fin des Derniers Jedi, est pourtant crédité au générique du prochain. Mais il n’a pas participé à la tournée promotionnelle. Il se contente de continuer à troller les mécontents et les fans de Trump, et à faire des blagues… Et on aime ça. Comme mardi, quand l’acteur a confirmé une rumeur sur son passé…

Les Rumeurs de la Cantina : Quelle suite pour « Star Wars » ?

Ce mercredi, on s’est penchés sur la suite de la saga. Kathleen Kennedy a déjà annoncé que Lucasfilm allait faire « une pause de quelques années » avant un prochain long-métrage. Et la suite devrait porter sur des personnages en particulier et/ou être écrite et réalisée par des grands noms du cinéma. En attendant, c'est sur Disney+ que ça se passe. Un article à lire ici.