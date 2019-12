LAISSER BB-8 DANS UN COIN « L’Ascension de Skywalker », énième épisode de la saga « Star Wars » sort au cinéma mercredi 18 décembre. Et ça vous fait une belle jambe, racontez-nous pourquoi

Ce robot, vous savez qu'il est dans « Star Wars », et c'est déjà beaucoup. — The Walt Disney Company France

Un obscur objet de délire. Pour les nombreux fans de Star Wars, l’impatience monte à quelques jours de la sortie de L’Ascension de Skywalker au cinéma. Mais vous, Star Wars, vous n’y comprenez presque rien, à part la base, les gentils d’un côté et les méchants de l’autre, et encore, et de toute façon ça ne vous intéresse pas.

Dark Vador, vous voyez c’est qui et vous savez qu’il a des problèmes de paternité, Maître Yoda aussi, cousin éloigné de Shrek, par contre la Marche de l’Empereur, pour vous c’est un film avec des manchots, quant aux nouveaux personnages Kylo Ren, Rey, BB-8, et toute la clique, y a pas moyen. Même si on vous force.

Racontez-nous pourquoi vous n’avez jamais vu aucun épisode de la saga « Star Wars », ou bien juste une vague rediff à la télévision en faisant la vaisselle en même temps. Est-ce par une sorte d’anticonformisme ? Est-ce parce que vous préférez les comédies françaises (et pourquoi pas ?) ? Est-ce parce que vous ne trouvez pas cela très crédible (quoique) ? Est-ce parce que vous trouvez cela compliqué ? Est-ce parce que le genre science-fiction ne vous botte pas des masses ? Racontez-nous, on ne vous jugera pas, pour certains d’entre nous, c’est pareil, promis. Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un prochain article. Merci d’avance