Patty Jenkins est la réalisatrice de Wonder Woman 1984. — Fotoarena/Sipa USA/SIPA

L’année 2020 s’annonce chargée en blockbusters attendus : Birds of Prey, de Cathy Yan, Mulan, de Niki Caro, Black Widow, de Cate Shortland et Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins sortent tous entre janvier et juin prochain, et The Eternals, de Chloé Zhao, arrivera sur les écrans en novembre. Ces cinq films ont un point commun : ils sont tous réalisés par une femme.

C’est un changement de taille pour Hollywood, comme le note Variety. Les films à gros budgets et à grand succès ont longtemps été « réservés » aux hommes. La saga Star Wars compte huit réalisateurs différents, et aucune femme ; pareil pour les Harry Potter, pourtant adaptés d’un livre écrit par une autrice. Quant à l’univers Marvel, il aura fallu attendre 2019 et Captain Marvel pour voir une femme, Anne Boden, aux commandes… Avec un co-réalisateur, Ryan Peck.

Quinze des 100 plus gros succès de 2019 réalisés par des femmes

Pourtant, 2019 était déjà une année importante pour les femmes d’Hollywood : en octobre, Stacy L. Smith, la fondatrice de l’Annenberg Inclusion Initiative, qui mesure la représentation féminine devant et derrière la caméra, annonçait un record. Au moins 12 - ils sont 15 à ce jour - des 100 plus gros succès de l’année seraient réalisés par des femmes. Soit bien plus que l’année précédente, où seules 3,6 % des 112 réalisateurs et réalisatrices à l’origine des 100 plus gros succès de 2018 étaient des femmes.

Ces succès de 2019 réalisés par des femmes ont déjà amené dans les caisses d’Hollywood environ 1,23 milliard de dollars de recette aux Etats-Unis, 2,79 milliards dans le monde. Mais seuls deux d’entre eux, Captain Marvel et La Reine des Neiges 2, tous deux co-réalisés par un homme et une femme, sont de vrais blockbusters, rappelle Variety.

Une étape de plus dans la représentation des femmes à Hollywood

2020 sera donc une étape de plus dans la représentation des femmes à Hollywood, où certains pensent encore qu’une femme n’est pas en mesure d’atteindre les mêmes succès au box-office qu’un homme – que l’on parle de réalisatrice ou de personnage. L’an prochain, cinq des potentiels gros succès de l’année seront réalisés par des femmes, et à l’exception de Patty Jenkins, aucune d’entre elle n’a encore réalisé un film de cette envergure.

Ce qui ne devrait pas les empêcher de connaître le même succès que leur collègue masculin. Comme le rappelle le magazine américain, de nombreux réalisateurs de gros succès – les frères Russo, Taika Waititi ou encore Christopher Nolan, par exemple - n’avaient pourtant, eux non plus, jamais travaillé sur des blockbusters avant qu’on ne leur en confie un.