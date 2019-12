Emilie Petit et Mathilde Loire

I AM YOUR FATHER L’identité de la Jedi est au cœur des spéculations des fans

Rey n’est-elle vraiment qu’une nobody, ou son destin est-il plus complexe ? On le saura sans doute dans une semaine dans L'Ascension de Skywalker, l’épisode IX de Star Wars qui signe la fin de la saga des Skywalker.

La pilleuse d’épaves devenue apprentie Jedi, interprétée par la britannique Daisy Ridley, est au cœur de nombreuses théories. Depuis Le Réveil de la Force, les fans s’interrogent : d’où vient-elle ? Qui est-elle ? Et surtout, qui sont ses parents ?

L’histoire de Kylo Ren, peu convaincante ?

Serait-elle la petite fille d’Obi-Wan Kenobi ? Ou bien celle de Palpatine ? Selon Kylo Ren dans Les Derniers Jedi, les parents de Rey n’étaient personne d’important, juste deux ivrognes. Une histoire peu convaincante qui n’a pas calmé les théories des fans. Bien au contraire !

D’autant que Daisy Ridley et J.J. Abrams ont laissé entendre qu’on pourrait en savoir plus dans le prochain film… Alors, réponse le 18 décembre prochain ?