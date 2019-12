Scarlett Johansson et Adam Driver sont tous deux nommés pour « Marriage Story ». — Copyright Wilson Webb

Les nominations pour les 77e Golden Globe Awards ont été annoncées ce lundi lors d’une rapide cérémonie, par les actrices Dakota Fanning et Susan Kelechi Watson, et l’acteur Tim Allen.

La saison des récompenses cinématographiques à Hollywood commence donc avec six nominations pour Marriage Story, de Noah Baumbach avec Adam Driver et Scarlett Johansson, disponible depuis le 6 décembre sur Netflix et nommé au Golden Globe du Meilleur film dramatique.

And the #GoldenGlobes nominees for Best Motion Picture Drama, Best Motion Picture Musical or Comedy, Best Foreign Language Film, Best Animated Feature Film are... pic.twitter.com/YTBNIfcYft — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 9, 2019

The Irishman(Martin Scorcese) et Once Upon a Time... In Hollywood(Quentin Tarantino) deux favoris des Oscars, sont également nommés, le premier en « Dramatique », le deuxième en « Musical ou comédie ». Les Golden Globes décernent en effet des prix distincts aux films dramatiques et aux films musicaux ou comédie, ainsi qu’aux actrices et acteurs qui jouent dans ces différents types de films.

Que des hommes pour le prix du Meilleur réalisateur

La France est bien représentée, avec Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, et Les Misérables, de Ladj Ly, nommés pour le prix du Meilleur film en langue étrangère. Tous deux étaient nommés pour la Palme d’Or à Cannes 2019, et ont obtenu le Prix du scénario pour l’un, et le Prix du jury pour le deuxième. Les Misérables a été sélectionné pour représenter la France à l’Oscar du meilleur film international.

Les deux longs-métrages venus de l’Hexagone feront face à la Palme d’Or 2019, Parasite, qui obtient également une nomination au prix du Meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. Cette dernière catégorie est entièrement masculine, avec quatre autres nominations : Sam Mendes pour 1917, Quentin Tarantino, Martin Scorcese et Todd Philipps.

Dans la catégorie Meilleur acteur dans un film dramatique, on retrouve Christian Bale (Le Mans 66), Antonio Banderas (Douleur et Gloire), Adam Driver, Joaquin Phoenix et Jonathan Pryce (The Two Popes). Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson, Saoirse Ronan ( Les Filles du Docteur March), Charlize Theron (Bombshell) et Renee Zellweger (Judy) sont nommées comme actrices.

La Reine des Neiges 2 vs Toy Story 4 vs Dragons 3

Awkwafina (The Farewell), Ana de Arma (A couteaux tirés), Beanie Feldstein (Booksmart), Emma Thompson (Late Night) et Cate Blanchett (Bernadette a disparu) concourent au titre de Meilleure actrices dans un film musical ou comédie, et Daniel Craig (A couteaux tirés), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Leonardo DiCaprio, Taron Egerton (Rocketman, également nommé pour Meilleur film musical) et Eddie Murphy dans la catégorie masculine.

Dans les nominations aux seconds rôles, on retrouve Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pescci, Brad Pitt, Anthony Hopkins, Annette Benning, Margot Robbie, Jennifer Lopez, Kathy Bates et Laura Dern. Marriage Story, Parasite, The Two Popes, Once Upon A Time In Hollywood, et The Irishman sont nommés pour le Golden Globe du Meilleur scénario.

Les votants des Golden Globes devront départager La Reine des Neiges 2, Le Roi Lion, Toy Story 4, Monsieur Link et Dragons 3 pour le Meilleur film animé. Les deux premiers sont également nommés pour la Meilleure chanson, avec Rocketman notamment.

The Crown, Unbelievable, Chernobyl

Côté télévision, The Crown, Unbelievable et Chernobyl dominent, avec quatre nominations chacune. On retrouve Fleabag et Game of Thrones, les grands gagnants des Emmy Awards, ainsi que Succession, Big Little Lies, Killing Eve, The Morning Show dans la catégorie Série dramatique, et Barry, La Méthode Kominsky (récompensée en 2019), The Marvelous Mrs Maisel et The Politician pour les Séries comédies.

Olivia Colman, Helena Bonham-Carter et Tobie Menzies pour The Crown, Kit Harington pour Game of Thrones, Billy Porter pour Pose, Kaitlyn Dever pour Unbelievable, Ben Platt pour The Politician, Phoebe Waller-Bridge et Andrew Scott pour Fleabag, Natasha Lyonne pour Russian Doll et Jodie Comer pour Killing Eve concourent parmi d’autres pour le titre du ou de la Meilleur acteur ou actrice dans une série TV ou une Mini-série ou un téléfilm.

Les Golden Globes prédisent souvent les Oscars

Les Golden Globe Awards sont décernés par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), composée de 90 journalistes du monde entier. Les résultats de cette première cérémonie prédisent souvent en partie ceux des Oscars. L’an dernier, la HFPA a récompensé Bohemian Rhapsody dans la catégorie « Drame » et Green Book dans la catégorie « Musical/Comédie » ; ce dernier a obtenu l’Oscar. Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali et Regina King ont tous reçu un Golden Globes avant d’obtenir les Oscars destinés aux acteurs et actrices. De même, Alfonso Cuarón, Meilleur réalisateur aux Golden Globes, et Into the Spiderverse, Meilleur film d’animation, ont reçu le prix équivalent aux Oscars.

Les prix seront remis le 5 janvier à Hollywood. Retrouvez la liste complète des nominations sur le site des Golden Globe Awards.