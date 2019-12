Disney bat tous les records de recette. — John Raoux/AP/SIPA

Merci, Avengers : Endgame, Le Roi Lion et La Reine des Neiges 2. Grâce à une année chargée en blockbusters attendus, Disney devient le premier studio de cinéma à dépasser les 10 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

Dimanche, Disney avait récolté 3,28 milliards de dollars de recettes en Amérique du Nord, et 6,7 milliards dans le reste du monde. Un total de 9,997 milliards de dollars ; le cap des 10 milliards devrait être passé dans la journée. Et ce, sans compter les recettes de la 21th Century Fox, officiellement passée dans le giron de Disney en mars dernier. Selon Deadline, l’ajout des titres de la Fox fait monter les recettes de Disney à 11,9 milliards de dollars (3,8 milliards aux Etats-Unis, 8,14 milliards à l’international).

Bientôt 6 films, peut-être 7, à plus d’1 milliard de dollars

Avec 7,67 milliards de dollars de recette fin juillet, Disney avait déjà dépassé son propre record de recettes, qui était de 7,61 milliards en 2016, grâce aux succès d’Avengers : Endgame et du remake du Roi Lion. En août, le géant du divertissement avait établi un nouveau record, en devenant le premier studio avec cinq films dépassant le milliard de dollars de recettes dans une même année : Avengers : Endgame, Aladdin, Toy Story 4, Le Roi Lion et Captain Marvel.

La Reine des Neiges 2, qui surplombe les box-offices américains et français depuis sa sortie, a déjà gagné près de 920 millions de dollars de recettes, et devrait prochainement dépasser le milliard. Et il reste encore à Disney un dernier film de taille avant la fin de l’année : Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker, qui sort le 18 décembre en France et le 20 aux Etats-Unis, et qui vient conclure l’une des sagas les plus populaires des dernières décennies. Le précédent volet, Les Derniers Jedi, a récolté 1,321 milliard de dollars en 2017.