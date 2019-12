FIL DE STAR WARS Chaque jour retrouvez les infos essentielles, et moins essentielles, sur la saga « Star Wars »

8 décembre 2019 (J -10)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars.

La projection astrale : Les préventes sont ouvertes

N’attendez plus ! Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker sortira en France le 18 décembre, et les préventes sont désormais ouvertes dans l’Hexagone. Les places pour les séances de la conclusion de la saga Skywalker sont disponibles pour tous les cinémas UGC, Gaumont Pathé, MK2 et autres.

La Gazette de la Galaxie : « Star Wars IX : L’ascension de Skywalker » peut provoquer des crises d’épilepsie

Un avertissement envoyé aux salles de cinéma du monde entier. « Les studios Walt Disney et la Fondation de l’épilepsie ont travaillé ensemble pour conseiller aux téléspectateurs photosensibles de faire preuve de prudence lorsqu’ils regardent Star Wars : l’ascension de Skylwalker. Le film contient plusieurs séquences d’images et de lumières clignotantes soutenues qui peuvent affecter les personnes souffrant d’épilepsie photosensible », a précisé vendredi Disney dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter. Prudence pour les personnes souffrant d’épilepsie photosensible, il faudra s’armer.

