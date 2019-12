John Boyega est partant pour continuer Star Wars, mais pas sur Disney+. — Copyright 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

6 décembre 2019 (J -12)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars.

La Gazette de la Galaxie : Daisy Ridley parle de la difficulté de tourner des scènes sans Carrie Fisher

Leia sera bien présente dans L’Ascension de Skywalker, en dépit du décès de son interprète, Carrie Fisher. J.J. Abrams a plusieurs fois expliqué qu’il avait utilisé des scènes non utilisées dans Les Derniers Jedi, environ huit minutes de film, pour la faire apparaître dans l’épisode IX.

Toutefois, Daisy Ridley a dû jouer son côté de leurs échanges, probablement écrits à partir de ce que disait Carrie Fisher dans ces scènes. L’actrice britannique a évoqué ces moments avec le magazine British GQ : « C’était vraiment difficile. C’était émouvant de le faire, parce qu’on est aussi en train de l’imaginer là, bizarrement. On n’imagine pas à quoi la scène va ressembler. » Un bout de la scène est apparu dans plusieurs teasers pour le film. « Cela va être vraiment triste. Mais en même temps, c’est incroyable qu’ils aient tous ces rushes qui sont imbriqués dans l’histoire d’une manière étrange. »

Les Rumeurs de la Cantina : Les trois acteurs de la trilogie parlent de leur futur dans la saga

Les acteurs de l’Episode IX continuent leur tournée promotionnelle, et Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaacs ont répondu mardi à une question de Variety : que leur faudrait-il pour retourner dans Star Wars ? En effet, si le film à venir marque la fin de la saga des Skywalker, cela ne signifie pas forcément que Rey, Finn et Poe ne peuvent pas revenir dans un autre projet. Mais l’actrice et ses deux collègues ont plus ou moins évité la question ?

« Retourner dans quoi ? » a demandé John Boyega. « Vous n’allez pas me Disney Plus-iser », a-t-il ajouté en riant. L’acteur a précisé qu’il regardait les contenus de Disney +, mais qu’il n’avait pas l’intention d’y participer. Contrairement à ses prédécesseurs dans l’univers, Ewan McGregor et Diego Luna (Rogue One), qui reviennent dans des séries spin-off. John Boyega serait toutefois partant pour un nouveau long-métrage, « tant que Daisy et Oscar sont partants ».

Mais Oscar Isaac « ne sait pas ». Il dit qu’il voit L’Ascension de Skywalker comme « la fin d’un chapitre de ma vie ». « Je suis heureux et satisfait que la mission soit remplie. Donc je n’imagine pas ce qui pourrait me faire refaire ça ou le revisiter. »

Quant à Daisy Ridley, elle ne « sait pas si quoique ce soit pourrait surpasser [ce film], honnêtement. » « Je pense que c’est juste une histoire géniale et une conclusion géniale, et même si bien sûr les personnages continuent d’exister, il faudrait que ce soit extraordinaire [pour qu’on revienne], et je ne sais pas si c’est possible. »

