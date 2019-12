C'est la dernière fois que Daniel Craig interprétera l'agent 007. — Universal Pictures France

« Bond… James Bond ». Pour la dernière fois au cinéma, Daniel Craig prononcera ces mots dans Mourir peut attendre, la suite de Spectre dont la bande-annonce a été dévoilée ce mercredi.

No Time to Die en VO est le 25e volet des aventures au cinéma de l’espion britannique. On y retrouve un James Bond qui a quitté les services secrets et se détend en Jamaïque. Mais l’action n’est jamais bien loin… Les affaires reprennent quand son vieil ami Felix Leiter de la CIA vient solliciter son aide. James Bond se retrouve alors après un ennemi mystérieux, possédant de redoutables armes technologiques. Il rencontre également la nouvelle 007, interprétée par Lashana Lynch.

De nouveaux personnages joués par Rami Malek et Ana de Armas

Le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga, réalisateur de la première saison de True Detective. Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Christoph Waltz et Naomi Harris font leur retour aux côtés de Daniel Craig. Ce 25e opus sera aussi l’occasion de découvrir les personnages interprétés par Rami Malek, Lashana Lynch et Ana de Armas – qui joue face à Craig dans A Couteaux tirés.

Le film sortira le 8 avril 2020 au cinéma.