Scarlett Johansson reprend son rôle de Black Widow. — Marvel Studios

C’est parti pour la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Marvel Studios a mis en ligne ce mardi la bande-annonce de Black Widow, le film en solo de l’héroïne des Avengers et interprété par Scarlett Johansson.

Réalisé par Cate Shortland​, le long-métrage sortira le 29 avril 2020 en France et explorera le passé du personnage, dont on sait peu de chose. Scarlett Johansson y reprend son rôle de Natasha Romanoff : recrutée très jeune par le KGB, elle est entraînée dans la « Red Room » pour devenir une « Black Widow », une espionne et assassin hors pair. La jeune femme finit toutefois par quitter le KGB pour rejoindre le S.H.I.E.L.D., et devient plus tard une membre des Avengers.

Le film se déroule avant « Infinity War »

L’intrigue de Black Widow se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, alors que Natasha Romanoff est en fuite après les événements de Civil War.

Découvrez la première affiche de #BlackWidow, dès le 29 avril au cinéma. pic.twitter.com/1njwxf7YAg — Marvel FR & BE (@MarvelFR) December 3, 2019

Aux côtés de Scarlett Johansson, on retrouvera Florence Pugh et Rachel Weisz dans les rôles de Yelena et Melina, d’autres « Black Widow » formées par le KGB, et David Harbour dans celui de Red Guardian, l’équivalent soviétique de Captain America. On aperçoit également dans la bande-annonce Taskmaster, un méchant de l’univers Marvel qui sera probablement l’antagoniste principal du film.

Début de la phase 4

Au Comic-Con de San Diego cet été, Black Widow avait été décrit comme un mélange de Mission : Impossible et Captain America : The Winter Soldier. Le film ouvrira la nouvelle phase de films Marvel. La phase 3 s’est terminée avec Avengers : Endgame et Spiderman : Far From Home, dont les événements ont créé un nouveau statu quo. Black Widow sera suivi de la série The Falcon and The Winter Soldier, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, sur Disney + à l’automne 2020, et le film The Eternals en novembre.