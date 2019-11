Dans le premier Star Wars, Luke Skywalker portait un simple jean décoloré. — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

27 novembre (J-21)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars.

La Gazette de la Galaxie : L’Ascension de Skywalker durera 2h21

2 heures et 21 minutes. C’est le temps que vous passerez dans les salles de cinéma en décembre devant L’Ascension de Skywalker. J.J. Abrams a annoncé la durée du film dans une interview avec EWLive lundi matin. L’Episode IX sera donc moins long que le VIII : Les Derniers Jedi dure 2 heures 32.

Le réalisateur avait précisé juste avant dans Good Morning America qu’il venait de terminer le film pour de bon, la veille. Des reshoots ont en effet eu lieu au mois d’octobre. « C’est aussi arrivé la dernière fois, précise J.J. Abrams. On voit quelque chose et on se dit « oh tu sais quoi ? Cela pourrait être un peu plus clair, un peu mieux. » Et si on a la possibilité d’arranger tout ça, on en profite. »

La vidéo du jour : Daisy Ridley résume « Star Wars » dans un rap

Daisy Ridley était l’invitée de Jimmy Fallon, présentateur du Tonight Show sur la chaîne américaine NBC, ce mardi soir. Après avoir raconté ses débuts dans l’univers Star Wars et répondu à plusieurs questions, notamment sur les nombreux cameos coupés au montage des derniers films, l’interprète de Rey s’est lancé dans un rap de 2’50 minutes pour résumer… toute l’intrigue des huit épisodes Star Wars. Avec une belle imitation de Dark Vador.

Les Archives du temple Jedi : Quand Luke Skywalker portait des jeans teints en blanc

Mark Hamill ne cesse de régaler les internautes avec des anecdotes concernant Star Wars. Lundi, sur Twitter, il a répondu à des internautes qui se demandaient si tous les personnages de la saga portaient des jeans… Et notamment Luke Skywalker dans une scène restée célèbre.

La réponse est oui ! Selon l’acteur, « le pantalon que je portais dans le premier film était juste un jean Levi’s décoloré, avec les poches arrière retirées. George surnommait Star Wars » le film à petit budget le plus cher jamais réalisé « et chaque centime dépensé devait se voir à l’écran. Je crois qu’ils ont commencé avec mon costume… », ironise Mark Hamill.