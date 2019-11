L'Episode IX se dévoile dans un nouvel extrait. — The Walt Disney Company France

25 novembre (J-23)

La saga des Skywalker touche à sa fin. En attendant la sortie de Star Wars, épisode IX, le 18 décembre, 20 Minutes vous dit, chaque jour, tout ce qu’il faut savoir pour se préparer à la fin de la saga. Informations plus ou moins essentielles, rumeurs plus ou moins avérées et autres trucs de nerds : c’est le Fil de Star Wars.

Les Archives du Temple Jedi : Juste un GIF pour le plaisir

C’est lundi, il fait gris, alors pourquoi ne pas se remonter le moral avec Mark Hamill et Carrie Fisher ?

Les vidéos du jour : La promotion bat son plein avec un extrait et une vidéo nostalgique

A trois semaines et demie de la sortie de L’Ascension de Skywalker, la promotion bat son plein. Après les nouvelles photos et le spot TV de la semaine dernière, Disney et Lucasfilm viennent de sortir une série de nouvelles vidéos promo.

Un extrait de scène sur une planète sableuse (attention spoilers !), d’environ 30 secondes :

Un spot TV intitulé « Fate » a également été publié hier, avec surtout des images déjà vues. On y aperçoit toutefois une nouvelle sorte de troopers, les Sith Troopers.

Enfin, une vidéo intitulée « Special Look », qui évoque l’influence de la saga autour de Star Wars, images d’archives, d’actualité, vidéos de tournage et extraits des films à l’appui.

Cette dernière est un type de vidéo émotion assez courant lors de la fin d’une saga comme Star Wars, et ça marche. Les vidéos des années 1970, les extraits d’interviews, les imitations de Chewbacca, une blague d’Obama… Tout est (bien) fait pour jouer sur la nostalgie des fans. Si la première trilogie est très bien représentée, la deuxième est toutefois peu présente. Sans doute une manière de souligner la filiation de la trilogie qui se termine avec les premiers films.

Les Rumeurs de la Cantina : Un personnage de « The Mandalorian » sera bientôt décliné en jouets

Attention, spoilers sur The Mandalorian !

A peine apparu sur les écrans, il est déjà culte. Le personnage de la série The Mandalorian que l’Internet surnomme « Baby Yoda » aura droit à sa déclinaison en jouet… Juste à temps pour Noël, selon Variety.

Les fans s’étaient étonnés de l’absence de produits dérivés autour de cet enfant de l’espèce de Yoda : Star Wars a une longue histoire d’adaptation en jouets, et Disney encore plus. Selon le magazine américain, le créateur de The Mandalorian, Jon Favreau, a lui-même demandé à Disney de retarder le développement marketing du personnage, pour préserver la surprise du premier épisode. « Je dois remercier Disney et Lucasfilm, parce que d’habitude sur ces choses-là, la mèche est vendue à cause du merchandising et des catalogues de jouet et des trucs de ce genre », a déclaré Jon Favreau à Entertainment Tonight lors de la première de sa série.

Selon les sources de Variety, plusieurs produits (vêtements, jouets, etc) vont bientôt être mis en vente par Disney autour de « L’Enfant », le nom officiel du personnage. On se disait aussi…