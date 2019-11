Florence Foresti avait présenté les Césars en 2016. — VILLARD/NIVIERE/SIPA

L’humoriste et comédienne Florence Foresti sera la maîtresse de cérémonie de la 45e édition des Césars, qui récompense le cinéma le 28 février 2020. L’information a été rapportée par Le Parisien jeudi, puis confirmée ce vendredi par Canal+ dans un communiqué.

« On n’est pas à l’abri de passer une bonne soirée »

C’est la deuxième fois que Florence Foresti présente cette soirée, après sa performance de 2016. Elle a depuis été suivie par Jérôme Commandeur, Manu Payet et Kad Merad. Après la première expérience, elle avait affirmé à Elle qu’il s’agissait d'« une expérience unique, qui le restera [it] ». Elle a toutefois changé d’avis, parce qu’« à mon âge, on ne passe pas à côté d’une occasion de mettre une jolie robe. Et parce qu’on n’est pas à l’abri de passer une bonne soirée », explique-t-elle dans le communiqué de la chaîne cryptée.

Canal+ rappelle également qu’elle a renouvelé son accord avec l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma pour les trois prochaines années. Cela fait 25 ans que la chaîne diffuse la cérémonie. La 44e cérémonie, en 2019, n’avait attiré que 1,6 million de téléspectateurs, soit l’une des plus mauvaises audiences de l’événement. Jusqu’à la garde avait reçu quatre prix, dont le César du meilleur film.