« Last Christmas »: Emilia Clarke oublie « Game of Thrones » dans les bras d'un bogosse

C’est bientôt Noël et Last Christmas de Paul Feig invite Emilia Clark à le fêter quelques semaines avant la date officielle au son des tubes de George Michae. La jeune femme, surtout connue pour son rôle de Princesse Daenerys de Game of Thrones s’offre un rôle largement plus tendre dans cette comédie romantique.

Dans ce « feel good movie » produit et coécrit par Emma Thompson, la trentenaire poursuit le virage cinématographique qu’elle avait amorcé avec Avant toi de Thea Sharrock et Terminator Genysis d’Alan Taylor. L’arrêt de Game of Thrones lui permet de se consacrer pleinement à des projets pour le 7e Art comme cette fantaisie où elle incarne une femme au bout du rouleau qui va retrouver goût à la vie et à l’amour grâce à un beau jeune homme campé par Henry Golding. « La fille que j’incarne n’a rien d’une héroïne habituelle, elle a un côté cynique qui m’a plu », confie-t-elle. L’actrice est craquante à souhait dans ce petit film bourré de bons sentiments.